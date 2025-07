Una grande serata per Edi Gori. Creò Acqua di San Miniato. Ecco Il profumo dei ricordi.

Bellezza, impegno e solidarietĂ . C’è tutto questo e molto altro nell’evento del prossimo primo agosto, a San Miniato, nel giardino della Misericordia, in ricordo di Edi Gori. Una serata nella quale San Miniato si veste di eleganza per celebrare Edi, visionaria creatrice di Acqua di San Miniato, il profumo che ha catturato l’essenza della nostra terra. "Il profumo dei ricordi" - questo è il titolo dell’evento, dalle 21,30 – non è solo una sfilata: è un viaggio sensoriale dove moda, musica e bellezza si fondono in un tributo d’amore. Una serata con tante sorprese ed emozioni. Alessandro Masti, Classic Pop, Benedetta Morsetta e Stefano Agnoloni daranno voce alle emozioni che solo un profumo sa raccontare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

