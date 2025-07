Torna sotto la luce dei riflettori, o meglio delle fiaccole, la vicenda dell’Ospedale Pacini. Sono il Comitato Regionale Emergenza Sanità Toscana (Crest) e i Comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio a promuovere una fiaccolata che, a partire dalle 21 di venerdì primo agosto, prenderà il via dall’ex ospedale per raggiungere la piazza principale. Nella nota con la quale gli organizzatori spiegano le motivazioni si legge: "Marciamo per chi ci abita e per chi ci visita: senza un vero ospedale e un pronto soccorso non c’è sicurezza. Per chi ha lottato, sperato, insistito. Perché questa non è una battaglia contro il passato, ma per il futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una fiaccolata per chiedere un ospedale con il pronto soccorso