Perché non dovremmo mangiare il panettone tutto l’anno? Nel tempo questa domanda se la sono posti in tanti, tra quelli che producevano il lievitato natalizio per eccellenza. E in tanti hanno colto opportunità e costruito occasioni, dalle degustazioni in spiaggia alla proposta al banco di fette da assaporare per colazione o per merenda anche fuori dai canonici giorni di festa. Ma solo in pochi sono riusciti nell’intento di creare un panettone estivo di senso, che fosse non semplicemente una ripetizione di quello invernale ma che – partendo dal lievitato da ricorrenza più classico – si riscoprisse e ripensasse in ottica di cambio di stagione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Una fetta tira l’altra, anche in vacanza