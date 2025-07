Un tram di Milano cambia percorso per oltre un mese | come spostarsi

Dal 28 luglio al 4 settembre il tram 14 cambierĂ percorso per permettere i lavori di manutenzione del cavalcavia del Ghisallo. Ecco come spostarsi.I tram fanno servizio tra via Cusani e la fermata Certosavia Grosotto, poi deviano in viale Espinasse e terminano in piazzale Cacciatori delle Alpi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

