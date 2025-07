Un tipo imprevedibile 2 recensione | Adam Sandler dimostra ancora quanto gli anni 90 siano insuperabili

Spasso, nostalgico (il giusto), pieno zeppo di camei e, perché no, anche un filo commovente: l'outsider Happy Gilmore torna con un sequel che convince (nonostante la durata spropositata). Su Netflix. Prosegue l'operazione nostalgia, pescando direttamente dal miglior immaginario cinematografico possibile: gli anni Novanta. Anni incredibili, ovviamente irripetibili. Un'operazione che attraversa trasversalmente sia il grande schermo che lo streaming; un dettame generale che - complici i titoli cult - tenta di accaparrarsi quanti più spettatori possibili. Così, tornando indietro, riecco le good vibes di una commedia sportiva che ha segnato il 1996 e che, complice Netflix, tornerà probabilmente in voga (peccato solo non ci sia più Blockbuster dove poterla noleggiare), spolverata e rivista in un film che - incredibile ma vero - funziona, diverte, emoziona. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un tipo imprevedibile 2, recensione: Adam Sandler dimostra (ancora) quanto gli anni 90 siano insuperabili

