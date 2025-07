Un salvataggio in mare simulato per la giornata mondiale della prevenzione contro gli annegamenti

In occasione del World Drowning Prevention Day, anche quest’anno il Comune di Ravenna ha organizzato un evento, intitolato “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, che si è svolto ieri al Bagno Sirenetta di Marina Romea. Per l’occasione è stata organizzata un’attivitĂ dimostrativa di salvamento in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Piano di salvataggio, in spiaggia e in mare in totale sicurezza. “Ma tutti collaborino” - Grosseto, 24 giugno 2025 – Approvato da parte del Comune il Piano collettivo di salvataggio 2025, strumento che garantirà sicurezza, sorveglianza e gestione attenta delle spiagge.

L’approdo della Ocean Viking. Salvataggio di migranti in mare, accoglienza pure nel Maceratese - In arrivo quattordici profughi nella provincia di Macerata, sbarcati mercoledì al porto di Ancona. La nave umanitaria Ocean Viking della ong Sos Mediterranée è approdata con 276 naufraghi, tra cui 85 minori e 3 neonati; saranno ridistribuiti tra Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Puglia e Umbria.

Salvataggio di piloti ed equipaggio in mare: spettacolare esercitazione a Bari - Il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea ha svolto, questa mattina presso il Distaccamento Militare di Torre a Mare, un'esercitazione per il recupero di piloti ed equipaggi in mare aperto.

Sicurezza in acqua, sempre! Durante le gare di nuoto , in tante realtà la Croce Rossa garantisce un servizio di assistenza a 360°, con il personale OPSA in mare e le ambulanze pronte a terra . Questa tipologia di servizio è fondamentale per una gestio Vai su Facebook

Salvataggio in mare: è la giornata mondiale della prevenzione contro gli annegamenti - 35 chilometri di costa, con 72 torrette per il salvataggio e altre 14 volute dal Comune di Ravenna per presidiare le spiagge libere. Segnala ravennawebtv.it

Giornata prevenzione dell’annegamento: a Bari evento per diffondere buone prassi e simulazioni - Anche Bari partecipa alla Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, domani venerdì 25 luglio. Si legge su bari.repubblica.it