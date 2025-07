Un romanzo ambientato sulla costa dei trabocchi | il sanvitese Vito di Battista presenta Dove cadono le comete

“Dove cadono le comete” è un romanzo made in Abruzzo, ambientato sulla costa dei trabocchi tra la fine degli anni '30 agli anni '70. L’opera è firmata dal sanvitese Vito di Battista, che si appresta nei prossimi giorni a presentare il suo libro.Emma, giovane "svergognata", vive in una stalla e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Un romanzo ambientato sulla costa dei trabocchi: il sanvitese Vito di Battista presenta Dove cadono le comete

