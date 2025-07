un road movie poetico e non del tutto riuscito con valeria golino diego abatantuono e claudio santamaria

T utto il mio folle amore – questa sera su Rai 3 delle 21.20 – è l’opera piĂą intimista, poetica e imperfetta di Gabriele Salvatores. Liberamente tratto dal romanzo biografico di Fulvio Ervas Se ti abbraccio non aver paura, è il viaggio di un padre scombinato con il figlio autistico, che ha incontrato sedicenne per la prima volta. Nel cast, Valeria Golino, dolente e materna, Diego Abatantuono e un ispirato Claudio Santamaria, vitale cantante da balera e uomo irrisolto. “Napoli-New York”, Gabriele Salvatores: «Così rinasce la favola di Fellini» X Leggi anche › Claudio Santamaria a zonzo per i Balcani in “Tutto il mio folle amore”, dedicato alla disabilitĂ Tutto il mio folle amore, trama del film questa sera su Rai 3. 🔗 Leggi su Iodonna.it

