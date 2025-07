Un padre e un figlio si conoscono dopo 16 anni Grazie a un viaggio Stasera in tv Tutto il mio folle amore di Salvatores Con un super cast

«Il viaggio, la musica, le strade senza nome dove emozioni e sentimenti trovano lo spazio per volare». Così Gabriele Salvatores descrive il suo film Tutto il mio folle amore (2019). Che arriva stasera alle 21.30 su Rai 3 e in contemporanea in streaming su RaiPlay. La pellicola, liberamente tratta dal romanzo di Fulvio Ervas, Se ti abbraccio non aver paura, edito da Marcos Y Marcos, è una bellissima storia d’amore. Che ha per protagonisti Claudio Santamaria e Giulio Pranno. Il titolo del film è un riferimento al brano Cosa sono le nuvole scritto da Pier Paolo Pasolini e interpretato da Domenico Modugno. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Un padre e un figlio si conoscono dopo 16 anni. Grazie a un viaggio. Stasera in tv "Tutto il mio folle amore" di Salvatores. Con un super cast

In questa notizia si parla di: stasera - viaggio - tutto - padre

Il Volo – Viaggio nel Tempo, il gran finale stasera su Canale 5: le anticipazioni e gli ospiti - Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble chiudono la terza edizione con una serata evento ricca di ospiti, performance inedite e grandi classici e la conduzione straordinaria di Vanessa Incontrada.

Il Volo – Tutti per Uno: Viaggio nel Tempo, stasera su Canale 5 con la partecipazione di Antonella Clerici - Dopo il grande successo delle scorse edizioni, Il Volo – Tutti per Uno torna a partire da lunedì 19 maggio in prima serata su Canale 5 con il nuovo spettacolo, Viaggio nel Tempo.

"Il Volo Tutti per Uno - Viaggio nel tempo", da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, ospiti, scaletta - Oggi, lunedì 19 maggio 2025, Canale 5 rialza il sipario su uno degli appuntamenti più attesi della primavera televisiva: da Palazzo Te a Mantova ha inizio la terza edizione di "Il Volo Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo".

Confraternite e devozione popolare: a Imperia la presentazione del volume di padre Giorgio Michero Stasera all’Oratorio di Santa Caterina la riscoperta delle confraternite di Torrazza attraverso il libro “E decide, nel suo cuore, il santo viaggio”. Il ricavato Vai su Facebook

Il viaggio di un padre e un figlio: Tutto il mio folle amore stasera in tv; Tutto il mio folle amore emoziona stasera 25 luglio: un dramma intenso che parla di autismo e indaga il rapporto tra padre e figlio. Cast e trama; Enrico Brignano torna in prima serata stasera con Tutto suo padre... e anche un po' sua madre. L'amore con Flora Canto, i figli, galeotto fu l'incontro da Magalli: chi è la moglie dell'attore.

Tutto il mio folle amore, stasera in tv il miglior Salvatores degli ultimi anni - Nel suo ultimo film ci ha portato da Napoli a New York, ma Gabriele Salvatores ha sempre messo il viaggio al centro delle sue storie, lungo o corto che ... Riporta ciakmagazine.it

Tutto il mio folle amore, stasera su Rai 3 il film di Gabriele Salvatores - Tutto il mio folle amore, il film di Gabriele Salvatores tratto da una storia vera, va in onda questa sera su Rai 3 in prima serata: trama, cast e cose da sapere. Secondo gazzetta.it