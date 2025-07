Un nuovo volto per Polsi | la Calabria si racconta al Giffoni Film Festival

Grande accoglienza e applausi per “Un nuovo volto per Polsi", il cortometraggio proiettato nella sezione Impact! della 55esima edizione del festival Giffoni, frutto della collaborazione tra Giffoni e la Calabria Film commission, partner culturale ufficiale.Presente all’iniziativa l’assessore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: giffoni - volto - polsi - calabria

Giffoni Film Festival 2025: I giovani raccontano una nuova Calabria con “Un nuovo volto per Polsi” - Giffoni Film Festival 2025: il cortometraggio “Un nuovo volto per Polsi” svela una Calabria autentica, narrata dai giovani tra identità, educazione e rinascita.

“Un nuovo volto per Polsi” emoziona al Giffoni: un docu-film nato da un progetto scolastico racconta la riscoperta delle radici e dell’identità giovanile in Aspromonte. https://avveniredicalabria.it/giffoni-film-festival-polsi/… Vai su X

Con l’Assessore alla Cultura della Regione Calabria Caterina Capponi e la Calabria Film Commission abbiamo presentato il corto “Un nuovo volto per Polsi”. #Giffoni55 Vai su Facebook

Un nuovo volto per Polsi: la Calabria si racconta al Giffoni Film Festival; “Un nuovo volto per Polsi”: la Calabria incanta Giffoni con il docufilm sull’identità e il ritorno alle radici; A Giffoni Film Festival il corto su Polsi nato nelle scuole calabresi.

Uno spaccato della Calabria al Giffoni Film Festival - Applausi per "Un nuovo volto per Polsi", il cortometraggio presentato ieri alla sezione Impact! Segnala msn.com

“Un nuovo volto per Polsi”: il plauso di Capponi al Giffoni - Presentato al #Giffoni55 il cortometraggio “Un nuovo volto per Polsi”, realizzato in sinergia fra Giffoni e Calabria Film Commission ... Secondo strettoweb.com