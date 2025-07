Un nuovo protocollo d' intesa made in Lecco per la lotta all' evasione fiscale

Lotta all'evasione fiscale: siglato in municipio a Lecco il protocollo d'intesa, dalla durata triennale (con possibilitĂ di rinnovo), tra il Comune, la direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate e il comando provinciale della Guardia di Finanza, nuovo soggetto firmatario, che si aggiunge. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: protocollo - intesa - lecco - lotta

UniBg in prima linea nel contrasto agli “ecoreati”: firmato un protocollo d’intesa con la Commissione bicamerale d’inchiesta - Bergamo. L’Università si impegna ufficialmente nel contrasto agli “ecoreati”, azioni dannose che colpiscono in prima linea l’ambiente: a tutela di ciò è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con la “Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari”.

Stadio e lavori, l’Ance propone un Protocollo d’intesa - Tempo di lettura: 3 minuti l’ANCE (Associazione Costruttori Edili) di Avellino, con il suo presidente Silvio Sarno, ha inviato una lettera al sindaco di Avellino, Laura Nargi, e ai componenti della Giunta e del consiglio comunale sulla questione dello Stadio Partenio Lombardi: “ “La scrivente Associazione, che mi pregio di rappresentare, intende richiamare la Sua massima attenzione su alcuni temi urgenti che interessano la città Capoluogo.

Cyber attacchi, la polizia postale e Dompé farmaceutici firmano un protocollo d'intesa per la sicurezza informatica - "L'obiettivo è creare uno scudo a tutela di importanti asset strategici del nostro paese. E per me la firma del protocollo di oggi è motivo di orgoglio".

Lecco firma il nuovo protocollo d’intesa per la lotta all’evasione fiscale https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/lecco-firma-il-nuovo-protocollo-dintesa-per-la-lotta-allevasione-fiscale/… via @Lecco Notizie Vai su X

"Anche nella realtà di Lecco la lotta alle mafie è ed è stata una ferita aperta" Vai su Facebook

Un nuovo protocollo d'intesa made in Lecco per la lotta all'evasione fiscale; Un nuovo protocollo d’intesa per la lotta all’evasione fiscale; Oltre 500 protocolli d’intesa Comuni e Plastic Free a tutela territorio.

Un nuovo protocollo d'intesa made in Lecco per la lotta all'evasione fiscale - Il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Massimo Ghibaudo, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate Stefano Valente. Secondo leccotoday.it

Lecco firma il nuovo protocollo d’intesa per la lotta all’evasione fiscale - Comune, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza “Un passo importante verso una collaborazione sempre più efficace tra le istituzioni” LECCO – È stato siglato, presso il Municipio di Lecco, il nuovo ... Segnala msn.com