Un nuovo modello di collaborazione scuola-impresa | EduCare sostiene laboratori efficienza energetica e sicurezza nelle scuole

Fondazione per la scuola italiana lancia una nuova opportunitĂ per gli istituti di ogni ordine e grado: si chiama EduCare ed è un’iniziativa pensata per offrire un supporto concreto alle scuole che intendono realizzare progetti innovativi in tre ambiti strategici: laboratori didattici, efficientamento energetico e sicurezza infrastrutturale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it