Un morto e un ferito grave nel residence dove è stata uccisa Denisa

PRATO – Un uomo di 51 anni è stato trovato morto questa mattina (25 aprile) all’interno di una stanza del residence Ferrucci di Prato, la stessa struttura in cui soggiornava Maria? Denisa Paun, la 30enne rumena poi uccisa e ritrovata nelle campagne di Montecatini Terme. Accanto a lui, un altro uomo, di 55 anni, presentava una profonda ferita al collo ed è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso all’ ospedale Santo Stefano per le cure del caso. L’allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno avvertito un odore nauseabondo proveniente dal corridoio che conduceva alla stanza in cui alloggiavano i due uomini; è stato proprio l’odore a richiamare l’attenzione e a far intervenire le autoritĂ . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it