Un Mediterraneo di pacificazione. A lezione di “ecologia integrale“.

Costruire percorsi condivisi di pace nel solco dellā€™esperienza profetica di Giorgio La Pira, il Sindaco Santo di Firenze, che negli anni ā€™50 faceva sedere a uno stesso tavolo i rappresentanti di Paesi in guerra fra loro o di ideologie antitetiche e inconciabili, convinto che il Mediterraneo non fosse altro che un grande lago di Tiberiade sul quale costruire ponti e non circondarlo di muri. ƈ con questo spirito che al Centro Mariapoli di Castel Gandolfo, cittadella del Movimento dei Focolari nei Castelli romani, la seconda Summer School di ecologia integrale del Mediterraneo, cercherĆ (fino al 30 luglio) di dare un senso con la forza di gesti e parole al titolo ā€œIntrecci di dialogo: cittĆ fraterne per la paceā€. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un Mediterraneo di pacificazione. A lezione di ā€œecologia integraleā€œ