Un interruttore genetico nelle zanzare per fermare la malaria | la ricerca verso l’azzeramento delle 600.000 vittime annue

Una nuova modifica genetica, testata in laboratorio, rende le zanzare incapaci di trasmettere la malaria, una malattia che causa ancora oggi oltre 600.000 morti ogni anno nel mondo. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Un interruttore genetico nelle zanzare per fermare la malaria: la ricerca verso l’azzeramento delle 600.000 vittime annue

In questa notizia si parla di: zanzare - malaria - interruttore - genetico

