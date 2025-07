Un girone ' di ferro' per il Ravenna in serie C | i derby con Forlì e Rimini e la Juventus Next Gen

Sono stati infine resi noti i gironi della prossima Serie C, con il Ravenna fresco di ripescaggio nella categoria superiore. E come ampiamente previsto, i giallorossi sono stati inseriti nel girone B, dove ritroveranno vecchie avversarie e ben due derby romagnoli da affrontare.

Il Rimini inizia a studiare il girone B. Lucchese e Spal fuori, Ravenna spera - Il girone B saluta Spal e Lucchese, ieri ufficialmente escluse dal calcio professionistico. Non una vera e propria notizia quella uscita dal Consiglio Federale considerando che il destino di toscani e ferraresi era comunque già tristemente segnato.

Calcio serie C, il girone del Ravenna: i derby con Forlì e Rimini, la Juve e qualche nobile decaduta; Un girone 'di ferro' per il Ravenna in serie C: i derby con Forlì e Rimini, e la Juventus Next Gen; Ecco le avversarie dell'Arezzo: derby con Perugia e Livorno. Torna nel girone la Juve Next Gen.

Ufficiale la suddivisione delle 60 squadre della terza serie. Campionato al via il 24 agosto. Dal 28 luglio parte la campagna abbonamenti - Il consiglio direttivo della Lega Pro ha deliberato la composizione dei gironi del campionato di calcio di serie C per la stagione sportiva 2025/2026 ... Segnala ravennaedintorni.it