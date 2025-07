Un comune ha denunciato Talete per interruzione di pubblico servizio

Una denuncia a Talete per “interruzione di pubblico servizio”. Ad annunciarla è il Comune di Fabrica di Roma, a seguito dei disagi legati alla carenza idrica in paese. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata nelle ultime ore, quando i rubinetti sono tornati a restare a secco in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it