Un ’Centro’ da record. Trecento accessi mensili a Marina di Carrara. Impennata con i turisti.

Sono più di trecento gli accessi mensili registrati nel punto di primo soccorso della Pubblica assistenza di Marina di Carrara, aperta tutto l’anno. Un superlavoro dovuto alla presenza dei turisti sulla costa apuana, ma anche per la brevità dei tempi di attesa e l’accessibilità . Un dato sicuramente influenzato dalla mancanza di una guardia medica alla Partaccia, che l’Asl Toscana nord ovest non è riuscita a garantire perché non sono stati reperiti i professionisti in grado di svolgere l’attività . Gli ambulatori della Pubblica assistenza di via Nazario Sauro sono aperti dalle 8 alle 20 e svolgono la stessa funzione della guardia medica, ma con in più interventi di primo soccorso come la sutura di piccole ferite, visite specialistiche e domiciliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

