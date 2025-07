un canto per la pace viaggio tra musiche danze parole e ritmi

di Stefano Marchetti La pace è prima di tutto armonia. Vuole e deve essere armonia con chi ci circonda, armonia con la natura in cui siamo immersi, armonia delle parole, delle voci, delle note. "Noi ci occupiamo di suoni, e la Pace ha un suono preciso: quando lo riconosciamo e lo viviamo ne capiamo l’importanza e l’urgenza. Senza questa precisa vibrazione, l’Umanità è persa", dicono i celebri pianisti Cesare Picco e Gloria Campaner, registi e curatori artistici di ’Sound of Peace’, l’affascinante e unico evento che domani sera all’ Anfiteatro delle Crete Senesi, in localitĂ Leonina, concluderĂ l’ Asciano Suono Festival: dalle 19 alle 22, ovvero ’dal tramonto alle stelle’, sarĂ come un canto per il mondo, fra musiche, ritmi, danze, parole con quaranta personalitĂ internazionali, fra cui la cantautrice Amara, l’attrice Valeria Solarino, il poeta Franco Arminio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

