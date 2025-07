Un big via dall’Inter | Non si farebbero troppi problemi a cederlo

Calhanoglu ha giurato fedeltĂ chiudendo il caso in Viale della Liberazione, ma un altro titolarissimo della rosa di Chivu potrebbe comunque lasciare il club nerazzurro L’ Inter punta forte su Lookman, oggetto dei desideri di Chivu per un tridente da paura insieme a Thuram e capitan Lautaro Martinez. Benjamin Pavard (LaPresse) – Calciomercato.it L’ Atalanta però è un osso duro nonostante gli ottimi uffici tra le parti e non scende sotto i 50 milioni di euro sulla valutazione del Pallone d’Oro africano. La dirigenza di Viale della Liberazione è in pressing, forte anche dell’intesa di massima raggiunta con il nigeriano e i suoi agenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Un big via dall’Inter: “Non si farebbero troppi problemi a cederlo”

In questa notizia si parla di: inter - farebbero - troppi - problemi

Buongiorno Interisti! Sempre e solo...Forza Inter! ? Vai su Facebook

Fabrizio Biasin: "Pavard? C'è stato un fastidio dovuto al fatto che mentre l'Inter usciva dal Mondiale per Club lui, con la caviglia non a posto, giocava a padel. Questa cosa ha infastidito tutti. Il primo anno ha fatto bene, l'anno scorso non ha lasciato grande impr Vai su X

Inter, chi attacca i nerazzurri non capisce niente | .it; Un big via dall’Inter: “Non si farebbero troppi problemi a cederlo”; Brio ricorda: Trapattoni mi voleva all'Inter. Lì mi avrebbero dato il doppio, ma ero troppo legato....

Biasin: “Pavard, fastidio Inter. Ci sono tanti nomi dati in partenza lui è l’unico su cui…” - Fabrizio Biasin ne ha parlato con queste dichiarazioni a Telelombardia ... Riporta fcinter1908.it

Ravezzani perplesso: "Avete visto uno dei nuovi acquisti dell'Inter? Imbarazzante" - L'Inter è uscita malamente dal Mondiale per Club e deve fare i conti con un polverone nello spogliatoio. Secondo msn.com