Un altro cadavere Garlasco la clamorosa rivelazione dell’esperto

La contaminazione della garza utilizzata per il tampone orofaringeo eseguito sul corpo di Chiara Poggi durante l’autopsia non è un’ipotesi da escludere. A sostenerlo è il dottor Alberto Bonsignore, direttore della Medicina Legale dell’ospedale Gaslini di Genova, intervistato nel programma Zona Bianca su Rete 4. Il medico legale ha spiegato che, da quanto risulta, “nella relazione autoptica si parla di tampone orofaringeo, ma poi sembrerebbe che il prelievo sia stato fatto con una garza”. Una differenza tutt’altro che trascurabile, ha precisato Bonsignore, dal momento che “ una garza è molto piĂą esposta alla contaminazione rispetto a un tampone sterile, che viene conservato in confezione sigillata e maneggiato in condizioni controllate”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Un altro cadavere”. Garlasco, la clamorosa rivelazione dell’esperto

Garlasco, il consulente della famiglia Poggi parla delle ultime indagini: "Di un altro cadavere" - A distanza di 17 anni dal delitto di Chiara Poggi, una nuova ricostruzione rilancia ipotesi inquietanti sul caso Garlasco.

Garlasco e Ignoto 3, arriva l'ipotesi shock: "Un altro cadavere" - Diciassette anni dopo il delitto di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori. Una recente ripetizione dei test genetici ha riportato l'attenzione sul Dna maschile sconosciuto trovato nella bocca della giovane vittima.

"Ignoto 3 un altro cadavere? Possibile". L'ipotesi choc su Garlasco - La contaminazione sulla garza utilizzata per fare il tampone orofaringeo a Chiara Poggi non è un'ipotesi remota per il dottor Alberto Bonsignore, direttore di Medicina Legale dell'ospedale Gaslini di Genova, che è stato intervistato dal programma Zona Bianca sul caso dell'omicidio di Chiara Poggi.

