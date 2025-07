Un 18enne scoperto con hashish ed ecstasy davanti alla stazione scatta l' arresto della Municipale

Proseguono i servizi estivi di controllo di contrasto allo spaccio eseguiti da personale in borghese della squadra di polizia giudiziaria della polizia locale. Giovedì sera (24 luglio), in zona stazione, è stato arrestato uno 18enne, giĂ noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

