Un 100 e lode per Lorenzo all' Alberghiero | Lo studio come arma contro l' ignoranza il voto non è così importante

Un altro risultato eccellente all'istituto alberghiero Artusi di Forlimpopoli: Lorenzo Grifoni porta a termine il suo percorso di studi in arte bianca e pasticceria con un voto di 100 e lode. "Usando semplicemente tre aggettivi riuscirei a raccontarmi alle persone: determinazione, creatività e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

