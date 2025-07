Ultraleggero precipita in autostrada a Brescia | disposta l'autopsia sul corpo del pilota

La procura di Brescia ha disposto l'autopsia sul corpo di Sergio Ravaglia, l'avvocato milanese di 75 anni che era alla guida del Promecc Freccia Rg che è precipitato sull'autostrada di Brescia. L'obiettivo dell'esame è capire se il pilota sia stato colto da un malore mentre era alla guida del velivolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: brescia - autostrada - autopsia - corpo

Caos in Autostrada a Brescia: 80enne fa inversione a U e Causa Incidente con Dieci Feriti - ABBONATI A DAYITALIANEWS Manovra azzardata di un 80enne scatena lo scontro. Un errore di percorso si è trasformato in un grave incidente stradale che ha mandato in tilt la viabilità tra la A4 e la A21, nei pressi dell’uscita Brescia Centro, nel pomeriggio di domenica 25 maggio.

Fa inversione a U in autostrada e provoca un incidente a Brescia: 6 auto coinvolte e 11 persone soccorse - Un 80enne ha provocato un incidente nella giornata del 25 maggio dopo aver fatto inversione a "U" lungo l'autostrada A4.

Terribile incidente sull'autostrada Torino-Brescia a Caorso: auto tampona tir, morta Silvia Orlando di Riva presso Chieri - Silvia Orlando (nella foto sotto), 49enne di Riva presso Chieri, è morta nella serata di lunedì 26 maggio 2025 in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada Torino-Piacenza-Brescia sul territorio comunale di Castelvetro Piacentino (Piacenza).

La pm Lisa Saccaro ha disposto l’autopsia sul corpo di Matteo Formenti, il bagnino trovato morto il 25 giugno nei boschi del Monte Orfano a Cologne Il 37enne era in turno al ‘Tintarella di Luna’ di Castrezzato quando un bimbo di 4 anni è caduto in piscina Vai su Facebook

Ultraleggero precipita in autostrada a Brescia: disposta l’autopsia sul corpo del pilota; ? Morta in autostrada, il caso non è chiuso: disposta l'autopsia; Morto dopo morso zecca, l'autopsia: condizioni paragonabili a quelle di un anziano.

Ultraleggero precipita in autostrada a Brescia: disposta l’autopsia sul corpo del pilota - La procura di Brescia ha disposto l'autopsia sul corpo di Sergio Ravaglia, l'avvocato milanese di 75 anni che era alla guida del Promecc Freccia Rg che ... Secondo fanpage.it