Il Napoli è riuscito a risolvere tutti i problemi legati alla cessione del centravanti nigeriano al club turco: è questione di pochissimo prima che l’affare venga ufficializzato Il Napoli ha praticamente venduto Victor Osimhen. Dopo una telenovela infinita e tantissime mete possibili, il capitolo riguardante la cessione del nigeriano ha tenuto banco per molto all’interno dell’ambiente partenopeo. In seguito a stagioni importanti, ecco che sta per arrivare una delle cessioni piĂą remunerative della storia del club. Scambio di contratti tra Napoli e Galatasaray: fatta per Osimhen. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, Napoli e Galatasaray stanno firmando i documenti per il passaggio a titolo definitivo dell’attaccante in Turkish Super Lig. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Osimhen – Galatasaray: l’annuncio non lascia dubbi