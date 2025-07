Ultim’ora Juanlu | si accorciano le distanze il dialogo continua

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo: dopo la buona riuscita della trattativa per Vanja Milinkovic-Savic, la dirigenza azzurra è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa. Uno dei punti da rinforzare è sicuramente la corsia di destra e, ormai è noto, il Napoli continua a trattare per Juanlu Sanchez del Siviglia. In tal senso, arrivano importanti aggiornamenti da Sky Sport. Juanlu Sanchez, la trattativa continua. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Siviglia avrebbe abbassato ulteriormente la sua richiesta economica per Juanlu nella giornata di oggi, portandola a 17 milioni di euro complessivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

