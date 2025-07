Ultimissime Juve LIVE | Savona non è ambito solo dalla Premier League! Ecco chi altro segue il difensore

Ultimissime Juve LIVE – 25 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 luglio 2025. Savona Juventus, non solo Newcastle e Wolverhampton su di lui! Anche club di quel campionato lo monitorano con attenzione: cosa filtra allo stato attuale delle cose!

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell'attaccante serbo a due giorni dal big match.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino

Ultimissime Juve LIVE: Tudor ha parlato in conferenza stampa e ha preannunciato due recuperi per la gara contro la Lazio presenti nei convocati. Le probabili formazioni

Lazio, Juve, Como e Battocletti: le ultimissime; Conceicao accelera, Savona rallenta, Adzic ko: la Juve punta Genoa e Lipsia; Ultimissime Juve LIVE | spunta una nuova pretendente per Savona! Di chi si tratta.

Juventus, Savona via: c’è già il sostituto - La Juventus può affondare il colpo per un nuovo innesto sulla fascia: il portoghese può arrivare a parametro zero ... Segnala calciomercato.it

Savona Newcastle a fuoco lento: i Magpies aumentano il pressing, la Juve ha già individuato il suo sostituto. Il nome - Savona Newcastle a fuoco lento: i Magpies aumentano il pressing, la Juve ha già individuato il suo sostituto. juventusnews24.com scrive