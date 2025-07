Ultimissime Juve LIVE | è iniziato il ritiro alla Continassa con Douglas Luiz assente ingiustificato ufficiale l’arrivo di Joao Mario

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 24 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 21 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 luglio 2025. Sancho Juve, Jadon vuole solo i bianconeri! Un intermediario del Manchester United alla Continassa per portare avanti la trattativa: il punto e tutti gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: è iniziato il ritiro alla Continassa con Douglas Luiz assente ingiustificato, ufficiale l’arrivo di Joao Mario

In questa notizia si parla di: juve - ultimissime - iniziato - ritiro

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE: Tudor ha parlato in conferenza stampa e ha preannunciato due recuperi per la gara contro la Lazio presenti nei convocati. Le probabili formazioni - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Le ultimissime in casa #Salernitana tra ritiro e #calciomercato Vai su Facebook

Juventus, il no di Conte fa infuriare club e tifosi: 'via la stella dallo Stadium', non tornerà mai più; Qui si fa la Juve: sorrisi e lavoro, il primo giorno bianconero di Thiago Motta; Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative.

Ritiro Juve 2025/26: iniziata la nuova stagione dei bianconeri, primo allenamento alla Continassa. Il racconto della giornata – FOTO e VIDEO - Ritiro Juve 2025/26: riparte la stagione dei bianconeri, primo allenamento alla Continassa agli ordini di Igor Tudor – FOTO e VIDEO (inviato alla Continassa) – Si è alzato ufficialmente il sipario sul ... Scrive juventusnews24.com

Ritiro Juventus, i retroscena dalla Continassa: le rivelazioni del day one e quella precisa richiesta di Tudor alla squadra… – VIDEO - Ritiro Juventus, i retroscena dalla Continassa relativi al primo giorno di raduno della squadra bianconera agli ordini di Tudor – VIDEO Si alza ufficialmente il sipario sulla stagione 2025/26 della Ju ... Riporta juventusnews24.com