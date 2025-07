Ufficializzati i gironi in serie C | con Cosenza Crotone Catania Siracusa e Trapani anche l' Atalanta U23

Il consiglio direttivo della lega di serie C ha ufficializzato la composizione dei tre gironi. In quello meridionale, con Cosena e Crotone, è stata inserita l'Atalanta U23. Tre le formazioni siciliane: Catania, Siracusa e Trapani Ecco la composizione completa del girone C Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ufficializzati i gironi in serie C: con Cosenza, Crotone, Catania, Siracusa e Trapani anche l'Atalanta U23

In questa notizia si parla di: crotone - catania - atalanta - gironi

