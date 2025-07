UFFICIALE – Serie A Femminile 2025-26 il calendario | l’Inter parte con la Ternana

Stilato il calendario della Serie A Femminile 2025-26, con l’Inter Women che esordirĂ contro la Ternana. Di seguito tutte le giornate e le date ufficiali. CALENDARIO SERIE A FEMMINILE – Il campionato prenderĂ il via nel week end del 4 ottobre: l’Inter Women esordirĂ contro la Ternana, alla nona giornata il derby. L’Inter Women è pronta a ripartire con ambizione, determinazione e voglia di crescere ancora. La squadra di mister Piovani ha scoperto il proprio cammino nella nuova stagione con l’ufficialitĂ del calendario del campionato della Serie A Femminile 202526. Alla prima giornata, ci sarĂ la sfida alla Ternana. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Serie A Femminile 2025-26, il calendario: l’Inter parte con la Ternana

