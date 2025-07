UFFICIALE – L’Inter Women cede una centrocampista | i dettagli

Nuova cessione per l'Inter Women, che comunica la cessione ma solamente a titolo temporaneo di una giocatrice a centrocampo. COMUNICATO – L'Inter Women cede un'altra giocatrice. Ecco il comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Paola Fadda: la centrocampista classe 2006 si trasferisce al Cesena a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026. Contestualmente Paola ha firmato il rinnovo di contratto con il nostro Club fino al 30 giugno 2028?. Fonte: Inter.it

