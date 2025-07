UFFICIALE – Inter U23 lo staff tecnico di Vecchi | i 7 collaboratori

L’Inter U23 è ufficialmente nata e prenderà parte al prossimo campionato di Serie C. Mister Vecchi è l’allenatore. Il club ha appena annunciato anche l’intero staff tecnico, che supporterà l’allenatore bergamasco. NEONATA – È nata ufficialmente l’ Inter U23, nuova squadra del Club nerazzurro che parteciperà alla prossima Serie C Sky Wifi. Un nuovo progetto strategico di grande valore: l’allenatore della nuova formazione nerazzurra sarà Stefano Vecchi, come già annunciato. L’intero staff tecnico dell’Inter U23 guidata da Stefano Vecchi. Di seguito l’elenco completo dei collaboratori che comporranno lo staff tecnico dell’Inter Under-23: Stefano Vecchi – Allenatore Omar Danesi – Vice Allenatore Giovanni Barbugian – Collaboratore tecnico Alessandro Ciullini – Preparatore atletico Paolo Bezzi – Preparatore atletico Paolo Castelli – Preparatore dei portieri Giacomo Toninato – Match analyst Matia Costigliolo – Match analyst L’Inter Under-23 in campo domenica 3 agosto per test in famiglia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Inter U23, lo staff tecnico di Vecchi: i 7 collaboratori

