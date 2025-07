Ufficiale | Cittadella nel Girone A con l' Inter U23 il Vicenza e il nuovo Brescia

Tutto confermato. Il Cittadella disputerà il girone A della prossima Serie C. Con la riunione del 25 luglio, la Lega Pro ha ufficializzato la composizione dei gironi del campionato di Serie C Sky Wifi 2025-2026. Un atto formale che, di fatto, lancia il semaforo verde alla stagione più incerta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: cittadella - girone - ufficiale - inter

UFFICIALE - L’#Inter U23 è stata inserita nel girone A di SerieC! Giocherà nel girone del nord Italia con: Albinoleffe, Alcione, Arzignano, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, GianaErminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pergolettese, ProPatria, ProVercelli, Vai su X

?Insigne pronto a decurtarsi l'ingaggio per i lupi ?Per quanto riguarda gli under sulla trequarti resta sempre vivo l'interesse per Simone Pafundi... Vai su Facebook

Ufficiale: Cittadella nel Girone A con l'Inter U23, il Vicenza e il nuovo Brescia; Ufficiale il girone A d Serie C: c'è l'Inter Under 23; SERIE C | Cittadella nel girone A: ci sono anche Inter Under 23 e Vicenza.

Annunciato il girone UFFICIALE dell’Inter U23 in Serie C - La seconda squadra nerazzurra, allenata dal rientrante Stefano Vecchi, è stata inserita questa mattina ... Secondo passioneinter.com

Serie C 2025/26, UFFICIALE: Inter nel girone A, le avversarie dei nerazzurri - La neonata formazione nerazzurra è stata inserita nel raggruppamento composto da squadre provenienti dal Nord Italia ... Da fcinter1908.it