Udinese la trattativa con il fondo Guggenheim è ancora in stallo | i Pozzo potrebbero restare

alla guida dei bianconeri A due mesi dall’annuncio della possibile cessione dell’Udinese a un fondo statunitense, indicato da fonti vicine al club come Guggenheim Partners, la trattativa sembra essere ancora lontana dalla conclusione. Nessuna ufficialità , nessuna svolta decisiva. Nella sede . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Udinese, la trattativa con il fondo Guggenheim è ancora in stallo: i Pozzo potrebbero restare

In questa notizia si parla di: udinese - trattativa - fondo - guggenheim

Lucca Juventus, ci sono anche i bianconeri sull’attaccante dell’Udinese! Duello con il Napoli: a che punto è la trattativa - di Redazione JuventusNews24 Lucca Juventus, ci sono anche i bianconeri sull’attaccante: tutti gli ultimi aggiornamenti sul bomber dell’Udinese.

Lucca, trattativa in fase avanzata: nuovo summit con l’Udinese, affare vicino ai 30mln - Lucca-Napoli, trattativa in fase avanzata: nuovo summit con l’Udinese, affare vicino ai 30 milioni Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il Napoli … L'articolo Lucca, trattativa in fase avanzata: nuovo summit con l’Udinese, affare vicino ai 30mln proviene da ForzAzzurri.

Lucca, è ufficialmente cominciata la trattativa del Napoli con l’Udinese (Fabrizio Romano) - Luglio sta per iniziare e si avvicina sempre di più la stagione calcistica 2025/2026. Presto il Napoli sarà alle prese col ritiro di Dimaro (17 luglio – 27 luglio), dove Antonio Conte spera di ritrovarsi a disposizione quanti più nuovi acquisti possibile.

Udinese: in stallo la trattativa per la cessione. Massimo riserbo in società , ma prosegue asse con Watford #ANSA Vai su X

UDINESE - Trattativa ferma tra Pozzo e Guggenheim; Udinese-Guggenheim, ci siamo! Vicinissima la cessione al fondo americano; Cessione Udinese: i dettagli sulla trattativa con il fondo Usa Guggenheim partners.

In stallo la trattativa per la cessione dell'Udinese - A due mesi esatti dall'annuncio dell'imminente cessione dell'Udinese a un fondo americano - Lo riporta ansa.it

Le trattative tra l’Udinese e il fondo americano sono in stand-by: il motivo - Nel bel mezzo della sessione estiva di calciomercato, in casa Udinese tiene banco la questione dell’eventuale cessione del club al fondo americano Guggenheim Partners. Da msn.com