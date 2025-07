Ucraina Zelensky | Al via i colloqui per un possibile incontro con Putin

Il leader di Kiev fa dietrofront sull'anticorruzione, una mossa accolta con favore da Bruxelles e dai leader europei.

Zelensky ringrazia la Santa Sede per il sostegno all'Ucraina contro l'aggressione russa - L'Ucraina apprezza profondamente la posizione coerente della Santa Sede nel sostenere il diritto internazionale, condannare l'aggressione militare della Federazione Russa contro l'Ucraina e proteggere i diritti dei civili innocenti.

Ucraina, Zelensky “Serve cessate il fuoco duraturo” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con il Presidente Trump. È stata una conversazione proficua, molto calorosa e costruttiva.

Ucraina: Zelensky, pronti a negoziati in qualsiasi formato - Roma, 8 mag. (LaPresse) – Al presidente americano, Donald Trump, “ho confermato che l’Ucraina è pronta a negoziare in qualsiasi formato.

Colloqui di Istanbul, accordo sullo scambio di almeno 1200 prigionieri - Andriy Yermak, capo dell'Ufficio del Presidente ucraino: La Russia non è ancora pronta a porre fine alla guerra; Russia-Ucraina, attesa per esito colloqui di Istanbul: le diverse posizioni; Zelensky: “Proposto nuovi colloqui alla Russia per la prossima settimana”. Ancora bombe e morti in Ucraina.

Ucraina-Russia niente tregua: colloqui di pace a Istanbul, come è andata/ “Vertice Putin-Zelensky ad agosto” - Come sono andati i colloqui a Istanbul tra Ucraina e Russia e perché ancora la pace è lontana: le condizioni e il (possibile) vertice Putin- Lo riporta ilsussidiario.net

Ucraina-Russia, oggi nuovo round di colloqui. Cremlino: "Non ci aspettiamo una svolta" - Il presidente ucraino: "Lavoriamo anche per liberare nostri connazionali prigionieri e per far tornare a casa i bambini rapiti"