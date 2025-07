Ucraina-Russia la previsione dell’ex generale | Guerra potrebbe durare fino al 2034

(Adnkronos) – La guerra della Russia contro l'Ucraina potrebbe durare fino al 2034. Questo l'allarme lanciato dall'ex comandante in capo di Kiev e attuale ambasciatore nel Regno Unito, Valeri Zaluzhnyi, che in un'intervista a lb.ua ha spiegato che, "se proviamo a stabilire un cessate il fuoco senza rafforzare le nostre difese future, la guerra si . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - Il Cremlino: "Occorre riconoscere i nuovi territori russi". Zelensky: "Farò di tutto per incontrare Putin a Istanbul"

Guerra ucraina, le parole armate e la verità come vittima - Mentre scriviamo ancora non sappiamo cosa accadrà domani, giovedì 15, se Putin e Zelensky si incontreranno o meno a Istanbul e se parteciperà da “mediatore” Trump.

Putin propone la ripresa dei negoziati "per eliminare le radici della guerra in Ucraina" - La risposta di Mosca alla proposta di una tregua di 30 giorni voluta dagli Stati Uniti e dall'Unione europea è arrivata all'una e mezza di notte.

Uno dei vertici militari tedeschi, Christian Freuding, ha sostenuto che la Russia potrebbe attaccare l’Ucraina con un’ondata simultanea di fino a 2.000 droni, con l'obiettivo di saturare le difese di Kiev Vai su Facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump minaccia Putin: “Accordo in 50 giorni o sanzioni” Vai su X

Guerra Ucraina Russia potrebbe durare altri 9 anni: lo scenario; Guerra Ucraina, Zelensky: Nuovi colloqui Kiev-Mosca mercoledì; Trump: Putin potrebbe cambiare idea prima di 50 giorni. Allarme in Polonia, la guerra si avvicina - Ministri Kiev-Varsavia-Vilnius: “Ucraina proceda verso la Nato”.

Guerra Ucraina, la Russia avanza nel Donetsk: la scelta di Putin e la richiesta d'evacuazione di famiglie con bambini - L'avanzata della Russia in Ucraina, iniziata con l'invasione su larga scala nel febbraio 2022, ha attraversato fasi di intensi combattimenti e conquiste territoriali, soprattutto ... Riporta msn.com

Guerra Ucraina, dietrofront di Zelensky su legge anti-corruzione dopo proteste. Ue plaude - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, dietrofront di Zelensky su legge anti- Come scrive tg24.sky.it