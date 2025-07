Ucciso con cocci bottiglia 5 fermati

7.00 Cinque fermi, tra Veneto, Abruzzo e Lazio, per la rissa a coltelli e cocci di bottiglia in cui sabato notte a Rovigo è morto un giovane tunisino, mentre un connazionale è stato ferito. Destinatari dei fermi cinque giovani pakistani: uno è accusato di omicidio aggravato premeditato, per il colpo mortale alla gola, inferto con un coccio di bottiglia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tensione a Caricamento: uomo armato di cocci di bottiglia semina il panico, ferito un carabiniere | Foto - Poco prima delle 20 un uomo in evidente stato di alterazione ha ferito un carabiniere che tentava di disarmarlo

Rissa in centro tra nigeriani: 29enne ferito con cocci di bottiglia - Tempo di lettura: < 1 minuto Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini per una persona ferita.

Colpito al volto con dei cocci di bottiglia durante un tentativo di rapina: 29enne ferito in piazza Garibaldi - L'uomo, di origine nigeriana, è stato aggredito nella notte e portato all'ospedale Pellegrini: non è in pericolo di vita.

