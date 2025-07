Ucciso a 22 anni durante una rissa a Rovigo | fermati 5 ragazzi

Rovigo, 25 luglio 2025 ‚Äď Omicidio a¬†Rovigo:¬†svolta nelle indagini, che si sono¬†articolate¬†tra pi√Ļ regioni.¬†Cinque giovani sono stati fermati dalla polizia, tra il Veneto e i Lazio, perch√©¬†ritenuti responsabili della rissa con coltelli e cocci di bottiglia in cui sabato 19 luglio,¬†in piazza Matteotti, √® rimasto ucciso il giovane tunisino Amine Gara, mentre un suo connazionale era rimasto ferito. Nel dettaglio uno dei cinque¬†√® accusato di omicidio aggravato e premeditato, mentre gli altri sono i ndagati per rissa e concorso in omicidio. Il 22enne Amine Gara √® stata colpito mortalmente all‚Äôaddome con un coccio di bottiglia durante una rissa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Ucciso a 22 anni durante una rissa a Rovigo: fermati 5 ragazzi

In questa notizia si parla di: ucciso - rissa - rovigo - fermati

Torino, 19enne ucciso a coltellate in strada: la rissa e il fendente mortale alla spalla - √ą stato ucciso con una coltellata alla schiena che gli ha trafitto il cuore. Mamoud Diane, 19 anni, cittadino ivoriano residente nel Cuneese, √® morto nella tarda serata di venerd√¨ 2 maggio in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino.

Ucciso a coltellate dopo la rissa fuori dalla discoteca: morto un 20enne residente nel Padovano, in fin di vita l'amico che vive nel Trevigiano - CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Omicidio dopo una rissa nelle vicinanze della Baita al Lago, locale di Castelfranco Veneto.

Bergamo, 26enne ucciso a coltellate nella notte dopo una rissa tra giovani con ‚Äúcatene e bastoni‚ÄĚ: indagini in corso - Una violenta rissa tra giovani, scoppiata in strada con catene e bastoni, √® degenerata in omicidio nella notte a Bergamo.

#Rovigo, ucciso in rissa con un coccio bottiglia: cinque fermati Vai su X

Cinque giovani sono stati fermati oggi dalla polizia, tra il Veneto e i Lazio, perchè ritenuti responsabili della rissa con coltelli e cocci di bottiglia in cui domenica scorsa, a Rovigo, è rimasto ucciso il giovane tunisino Amine Gara, mentre un suo connazionale e Vai su Facebook

Rovigo, ucciso in rissa con un coccio bottiglia: cinque fermati; Ucciso a 22 anni durante una rissa a Rovigo: fermati 5 ragazzi; Giovane ucciso durante una rissa a Rovigo: fermati 5 ragazzi, uno è accusato di omicidio premeditato.

Ragazzo ucciso a 23 anni in una rissa con coltelli e cocci di bottiglia: 5 fermi tra Lazio e Veneto - Cinque giovani sono stati fermati oggi dalla polizia, tra il Veneto e i Lazio, perchè ritenuti responsabili della rissa con coltelli e cocci di bottiglia in cui sabato scorso, nei ... Lo riporta msn.com

Rovigo, ucciso in rissa con un coccio bottiglia: cinque fermati - L'operazione è stata condotta dalla polizia tra il Veneto e il Lazio: sono ritenuti responsabili della rissa in cui domenica scorsa ha perso la vita un giovane tunisino Amine Gara, mentre un suo conna ... Da tg24.sky.it