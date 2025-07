Uccide e sotterra il padre. Oggi il Dna per stabilire se i resti sono di Blandino.

La sorella di Salvatore Blandino, il settantenne scomparso a giugno e del cui omicidio ora è accusato il figlio Giuseppe, vive a Prato. Lo stesso presunto killer risulta residente in città . Sono alcuni dei particolari che emergono dalla macabra vicenda avvenuta alla Ferruccia di Agliana. Ma si dovrà attendere i risultati dell’esame del Dna e dell’autopsia, eseguiti questa mattina, per avere la certezza che quel cadavere ritrovato in avanzato stato di decomposizione, chiuso in un sacco nero e sepolto, sia davvero di Blandino. Salvatore Blandino, 70 anni, era scomparso dalla Ferruccia ad Agliana il 26 giugno scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

