Ubriaco alla guida Perde il controllo dell’auto e sfonda un muro in pietra

Ha perso il controllo dell’auto e dopo essere finito contro tre auto in sosta in viale Galilei è stato sbalzato dall’altra parte della carreggiata sbattendo con violenza contro un muro di recinzione in pietra che è stato pesantemente danneggiato. Poteva andare peggio a un pratese di 41 anni che ieri all’alba, intorno alle 6,30, se l’è vista davvero brutta. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale intervenuta sul posto, il conducente procedeva dal centro storico in direzione del ponte Datini. Poco prima del parcheggio di viale Galilei ha perso il controllo della sua Fiat 500 andando a sbattere contro tre auto che erano in sosta sulla parte destra della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ubriaco alla guida . Perde il controllo dell’auto e sfonda un muro in pietra

In questa notizia si parla di: auto - controllo - muro - pietra

