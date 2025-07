Twisted metal stagione 2 | cosa aspettarsi dal salto temporale

annuncio ufficiale sulla seconda stagione di twisted metal. Durante il San Diego Comic-Con 2025, il cast della serie Twisted Metal ha confermato l’arrivo di una nuova stagione caratterizzata da un importante salto temporale. La notizia ha suscitato grande interesse tra i fan, desiderosi di scoprire come si svilupperà la trama in questa fase successiva. il salto temporale e le novità narrative. la durata e l’impatto sulla storia. La seconda stagione si svolgerà circa sette mesi dopo gli eventi della prima. Questo intervallo temporale rappresenta un elemento chiave per la narrazione, introducendo nuovi sviluppi e approfondimenti sui personaggi principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

