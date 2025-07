Tuttosport – Calhanoglu-Lautaro pace fatta! Il capitano Inter chiude il caso

2025-07-25 19:09:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: Allarme rientrato in casa Inter o almeno questa è l’apparenza: Lautaro Martinez ha postato sui social una foto insieme a Calhanoglu. Entrambi sorridenti e con la mano del turco sulla spalla del Toro. Il capitano nerazzurro ha voluto spegnare il fuoco per dare serenitĂ all’ambiente e iniziare al meglio la prossima stagione. Nei giorni scorsi giĂ ci aveva pensato Marotta a togliere dal mercato il centrocampista, poi ci ha pensato il suo agente a confermare la sua permanenza a Milano. Dopo le polemiche delle scorse settimane e story poco chiare, ora sembrano arrivati i titoli di coda di questa telenovela e per fortuna dei tifosi  c’è stato il lieto fine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

