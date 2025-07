Tutto pronto per Stefano Bollani e la notte magica di Chiostro in Musica

Tarantini Time Quotidiano ‚Äú Stefano Bollani, il grande pianista e performer internazionale, sta per arrivare a Taranto ed √® un grande privilegio per noi chiudere la rassegna ‚ÄúChiostro in Musica‚ÄĚ voluta dalla Soprintendenza Nazionale al Patrimonio Culturale Subaqueo all‚Äôinterno dell‚Äôantico chiostro di Sant‚ÄôAntonio, proprio con un genio della musica riconosciuto come eccellenza italiana nel mondo ‚ÄĚ. Non nascondono la loro soddisfazione la soprintendente nazionale,¬† Francesca Romana Paolillo ¬†e il funzionario¬† Angelo Michele Raguso,¬†responsabile della sede operativa dell‚Äôex Convento di S. Antonio e ideatore della rassegna che promuove tra musica e archeologia un nuovo modo di fruire del patrimonio culturale nazionale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it ¬© Tarantinitime.it - Tutto pronto per Stefano Bollani e la notte magica di ‚ÄúChiostro in Musica‚ÄĚ

