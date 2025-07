Tutto il mio folle amore | la storia vera dietro il film

Tutto il mio folle amore è un film del 2019 diretto da Gabriele Salvatores, che torna qui a confrontarsi con un racconto intimo, on the road e carico di emozione. Dopo aver attraversato generi e toni diversi – dal cinema d’autore di Mediterraneo al noir di Quo vadis, baby?, fino alla fantascienza di Il ragazzo invisibile – Salvatores firma un’opera che unisce il suo stile visivo raffinato alla voglia di raccontare le relazioni familiari, soprattutto quelle più complesse e irrisolte. Il film diventa così un viaggio fisico e simbolico, una fuga e un incontro, ma anche una riconciliazione tra passato e presente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Cinema Smeraldo sotto le stelle è pronto a tornare con nuove serate cinema! si parte domani, mercoledì 3 luglio alle ore 21 con il film "Tutto il mio folle amore" In Viale Italia – davanti alla Chiesa del Sacro Cuore ? L’appuntamento è ogni giovedì sera Vai su Facebook

