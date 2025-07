Tutto il bello del cinema Milano calibro 9 al Castello Sforzesco

“Tutto il bello del cinema“ è l’appuntamento in calendario dal 3 al 27 agosto, al Castello Sforzesco con Cineteca Milano. Venticinque lungometraggi dell’archivio di Cineteca da vedere gratuitamente alle ore 21.00 (con proiezione al cinema Arlecchino in caso di pioggia). Ogni proiezione sarĂ preceduta da un’introduzione a cura degli esperti della Cineteca Milano. Si parte il 3 agosto con “MIlano Calibro 9“ con un cast d’eccezione Gastone Moschin, Barbara Bouchet, Philippe Leroy; si prosegue lunedì 4 con Sapore di Mare e il 5 agosto con Velluto blu. Ma non mancano altri titoli, da Perfect days a Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutto il bello del cinema “Milano calibro 9“ al Castello Sforzesco

Stati Generali del Cinema Indipendente: Milano 4 giugno 2025 - Stati Generali del Cinema Indipendente: Milano 4 giugno 2025 Dopo il grande successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di registi, sceneggiatori, produttori, distributori e operatori del settore audiovisivo indipendente, AIR3 – Associazione Italiana Registi annuncia il ritorno degli Stati Generali del Cinema Indipendente.

Tony Effe: dal cinema al rap al Carroponte di Milano - Difficile immaginare che il bambino biondo che recitava nei film di Carlo Verdone sarebbe diventato uno dei trapper più influenti d’Italia.

Concerto per Milano: la Filarmonica della Scala in piazza Duomo con un tributo al cinema - Milano – La Filarmonica della Scala tornerà ad esibirsi gratuitamente in piazza Duomo a Milano il 5 giugno diretta da Riccardo Chailly e con Emmanuel Tjeknavorian al violino.

