Tutti pazzi per il giallo rompicapo Bartezzaghi | Sfido i lettori nel mondo dell’errore

Roma, 25 luglio 2025 – Un giallo, almeno in copertina. Con un morto, che però è solo pretesto. Un lavoraccio, questo sì, come sa chi lo ha portato incautamente in vacanza e per trovare il colpevole chiede aiuto all’intelligenza artificiale o ai gruppi di auto-aiuto sui social. Un misto fra Agatha Christie e la Settimana Enigmistica? Fosse così facile non porterebbe quella firma. Bozze non corrette (Mondadori) di Stefano Bartezzagh i è una matassa che va dipanata con pazienza e umiltà, sapendo di essere stati trascinati in una trappola dalla quale è difficile uscire. Chi leggendo si è sentito strano consideri che si tratta di un prodotto metaletterario e provoca effetti collaterali ai pigri, ai distratti, ai superbi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

