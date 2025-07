Tutti i trend sui gusti del gelato che mangerete quest' estate e nelle estati del futuro spiegati bene

Gusti del gelato strani, creativi, gastronomici: il mondo del dessert estivo per antonomasia si prende nuovi spazi, e detta nuove mode per oggi e per le estati che verranno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tutti i trend sui gusti del gelato che mangerete quest'estate (e nelle estati del futuro) spiegati bene

“Costretti a farlo, c’è chi pretende di provare mille gusti”: 50 centesimi per un cucchiaino di gelato a Forte dei Marmi, scoppia la polemica - L’assaggio del gusto di gelato prima di scegliere la propria coppetta o cono è, per molti, un piccolo rito irrinunciabile o, per gli indecisi, una necessità .

Festa del gelato a Casalecchio: tre anteprime esclusive con gusti inediti, dove e quando - Bologna, 8 Luglio 2025 – L’estate a Casalecchio di Reno, ha un sapore speciale grazie alla Festa del Gelato Artigianale, a cui si legano, anche quest’anno le attesissime anteprime.

Dove mangiare il gelato a Bologna: le gelaterie con i gusti piĂą insoliti e sorprendenti da provare - Dal Dubai Chocolate sotto le Due Torri al matcha di Alessandro Cesari fino ai gusti completamente biologici e semplici di Stefino che propone una novitĂ , il wasabi, ecco tutti i gusti piĂą particolari che si possono trovare nelle gelaterie della cittĂ

L'estate è il momento in cui il gelato incontra il palato di tutti, ma anche l'occasione perfetta per testare nuove ricette, bilanciare texture, esplorare gusti inaspettati. Come lo Stecco Nord-Sud di @ciro_fraddanno : gelato al cioccolato bianco svizzero NUIT BLAN

Gelati, Roma e tutti i gusti dell'Estate #DisneyPlus. Vieni a scoprire i gelati ispirati ai titoli Disney+ per i piĂą grandi.

