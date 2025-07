Tutti gli obiettivi Live attivi su EA FC 25 per guadagnare XP e salire di livello velocemente!

Se vuoi scalare rapidamente nel Pass Stagione 9 FUTTIES di EA Sports FC 25, sfruttare gli obiettivi Live è fondamentale. Questi obiettivi ti permettono di guadagnare migliaia di punti esperienza (XP) semplicemente giocando e completando azioni specifiche in Ultimate Team. In questo articolo ti elenco tutti gli obiettivi Live attivi che danno XP, le sfide da completare, le ricompense e il totale XP che puoi ottenere in pochi giorni! Tempo disponibile per tutti gli obiettivi Live: circa 6 giorni e 23 ore (a seconda dell’obiettivo) 1? Obiettivo: Partite sett.li Stagione 9 III. Completa 2 sfide su 4 in Squad Battles, Rush, Rivals e Champions per ottenere XP! Sfida Descrizione XP Squad Battles Gioca 5 partite a livello Dilettante o superiore 500 Rivals Gioca 5 partite 500 Champions Gioca 5 partite nei Playoff o Finali FUT Champions 500 Rush Gioca 5 partite in Rush 500 Bonus finale Completa 2 su 4 sfide 1000 Totale XP possibile: 3. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Tutti gli obiettivi Live attivi su EA FC 25 per guadagnare XP e salire di livello velocemente!

In questa notizia si parla di: obiettivi - tutti - attivi - guadagnare

Mercato Juventus: non solo Osimhen, la lista degli obiettivi per l’attacco è sempre più lunga. Tutti gli obiettivi - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus: non solo Osimhen, la lista degli obiettivi per l’attacco è sempre più lunga.

Mercato Juve, il Napoli mette nel mirino tre obiettivi dei bianconeri: Manna pronto a fare sul serio per… Tutti i nomi - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, il Napoli mette nel mirino tre obiettivi dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti sulle mosse.

Calciomercato Juve, i bianconeri lavorano per aprire un “tavolo” con il Napoli: due sono i principali obiettivi della dirigenza juventina. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, i bianconeri vogliono aprire un “tavolo” con il Napoli: due gli indiziati a passare tra le fila di Madama.

Come Fare Soldi Partendo da Zero nel 2025? Ecco 15 Idee; Guadagnare Soldi Passivamente - La Guida Completa per il 2025; EA Sports FC 25, come salire di livello velocemente: le migliori modalità per XP facili.