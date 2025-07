Tutti a cena con Matteo Il popolo Pd non lo molla Ma i 5 Stelle in stand by

Sono milleduecento le persone iscritte alla cena elettorale per la candidatura di Matteo Ricci a presidente della Regione Marche. I tavoli, sul prato del Campo di Marte a Baia Flaminia, saranno disposti in modo da formare la parola “Marche“ e l’idea di Ricci è di ottenere una foto dall’alto con la parola illuminata da candele e schermi telefonici dei commensali. L’organizzazione ha predisposto un tavolo anche per il Movimento 5 Stelle, ma se risulterĂ luminoso come gli altri, tutto o in parte, è da vedere. In osservanza alle richieste pervenute da Roma, per esempio, il consigliere pentastellato Lorenzo Lugli non parteciperĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti a cena con Matteo. Il popolo Pd non lo molla. Ma i 5 Stelle "in stand by"

