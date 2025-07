Tutte d' un pezzo L' ultimo trend delle star da copiare

D imenticate la classica salopette che indossavamo da bambine. E lasciate nell’armadio la tuta intera lunga elegante da cerimonia (almeno fino ai matrimoni di settembre ). La tuta corta – detta anche playsuit, per chi ama i nomi internazionali, o romper, per chi conosce a menadito il significato del fashion slang – torna sotto i riflettori dell’estate 2025 nella sua versione più glamour: micro, a scoprire le gambe. Parola di star e stilisti. Passione sneakers: 5 outfit da copiare alle star X Leggi anche › Cartoline dal passato. Gli star look estivi più iconici da copiare ancora oggi Il modello prediletto oggi dalle celeb? Lunghezza mini ma calibrata, strutturata nel taglio ma fresca, perfetta per affrontare le vie del centro o una serata lungomare con lo stesso piglio da diva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

